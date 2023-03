Sciacca. Altro che “già domani”: con Termine una città abbandonata, ferma all’altro ieri

Gli slogan ad impatto si fa presto a lanciarli, ma rilanciare una città è cosa ben diversa ed i saccensi lo stanno constatando con i loro occhi

Una città abbandonata. Purtroppo questa pare l’espressione più calzante. Trasportati da tantissime segnalazioni, non potevamo non evidenziare lo stato in cui versa la nostra città.

La Nostra non è una mera critica, purtroppo è una presa d’atto della totale assenza di cura e decoro degli angoli e delle piazze della città.

Se oggi è già domani allora vi preghiamo di andare a dopodomani perché il futuro presente non ha attecchito. Una città di circa 40.000 abitanti merita non solo un impegno che, probabilmente, questi giovani aspiranti amministratori hanno, ma anche competenze ed un forte legame con la macchina amministrativa e burocratica di un comune. Per molto meno, in passato, abbiamo criticato la precedente amministrazione ma se è vero il motto che dice: “Al peggio non c’è mai fine” possiamo affermare di essere nei guai.

La giunta governata da Fabio Termine dovrebbe recarsi ad un pit stop e verificare i risultati portati a casa da ciascun assessore. Lo stesso assessore/sindaco dovrebbe sottoporsi al giudizio dei suoi elettori e constatare il suo operato agli occhi del parere dei saccensi. Sarebbe un segnale di grande rilevanza politica. Le foto parlano da sole. Siamo sempre ad un punto fermo, anzi, probabilmente siamo andati indietro. Altro che futuro!