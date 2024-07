Sciacca. “Amato Vetrano, Visionario Gentiluomo”: al via le prove generali e l’allestimento scenico dello spettacolo 

Sono ufficialmente iniziate le prove generali e l’allestimento dello spettacolo “Amato Vetrano, Visionario Gentiluomo” che si terrà a Sciacca dal 25 al 28 luglio

L’evento avrà luogo nello storico sito di Contrada Marchesa, nel piazzale antistante l’ex istituto agrario di Sciacca, offrendo al pubblico un’esperienza unica in un ambiente suggestivo e ricco di storia.

Le prove, che hanno preso il via con entusiasmo, vedono il coinvolgimento di attori, cantanti e teatro danza, creando un connubio artistico che promette di regalare emozioni e momenti indimenticabili. Questa collaborazione interdisciplinare mira a dar vita a una rappresentazione che combina teatro, musica e danza in un’armonia perfetta, rendendo omaggio alla figura di Amato Vetrano e, conseguentemente, alla storia della città di Sciacca.

Le prove continueranno nei prossimi giorni, con un impegno crescente da parte di tutto il cast e della troupe tecnica, per garantire che lo spettacolo sia pronto per il debutto previsto per la prossima settimana. Ogni dettaglio viene curato con attenzione per offrire agli spettatori una performance di alta qualità, che possa celebrare degnamente la storia e la cultura del nostro territorio. Il sito è già stata oggetto, in questi giorni, di una pulizia straordinaria.

Invitiamo tutta la cittadinanza e i visitatori a partecipare a questo evento culturale di grande rilievo, che rappresenta un’occasione unica per vivere un’esperienza artistica immersiva e coinvolgente.

Per ulteriori informazioni o per prenotare il proprio posto in platea si prega di contattare il numero 3761611612. Il botteghino, in presenza, è già attivo all”Hotel Rocca Regina, lungomare Cristoforo Colombo dalle ore 19:00 alle ore 21:00.