Sciacca. Amministrative: Presentata lista Forza Italia, presenti tutti i Big regionali. La nostre interviste

Forza Italia ha presentato la lista elettorale con la quale correrà in questa tornata elettorale nella coalizione di centro destra con Matteo Mangiacavallo sindaco

Nel pomeriggio di ieri, Sabato 7 maggio presso l’hotel Torre del Barone Resort di Sciacca, Forza Italia che correrà con il proprio simbolo, ha presentato la lista elettorale, che in colazione con il centro destra appoggerà la candidatura dell’On. Matteo Mangiacavallo a sindaco.

Presenti alla manifestazione, oltre ai tanti simpatizzanti, erano presenti i candidati e i quadri dirigenti locali e regionali. A fare gli onori di casa il coordinatore cittadino ed ex sindaco Mario Turturici ed il candidato a sindaco On.le Matteo Mangiacavallo, accompagnati dai deputati regionali On.le Margherita La Rocca Ruvolo e On.le Riccardo Gallo, dall’assessore regionale Marco Zambuto. Non mancavano neanche il sen. Nuccio Cusumano e la coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Maria Antonietta Testone.

“Affrontiamo la sfida elettorale con la massima determinazione a raggiungere un risultato importante, per la lista e per tutto il centrodestra. Ha dichiarato Mario Turturici che ha aggiunto: “Alle comunali Forza Italia, correrà con il proprio simbolo, quindi con la propria storia e la propria identità. Il partito in questi mesi si è adoperato per consolidare il progetto della coalizione di Centro destra, adesso si candida a governare la città nei prossimi 5 anni in piena sintonia con il governo regionale e nazionale ”.

Le interviste a Mario Turturici e all’On.le Margherita La Rocca Ruvolo