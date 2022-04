Sciacca Amministrative. Presentata oggi la Candidatura a Sindaco di Matteo Mangiacavallo

L’On. all’Ars è supportato dalla sua Attiva Sicilia e dal CentroDestra saccense: Diventerà Bellissima, Fratelli d’Italia, Udc, Mpa, Forza Italia e Sciacca al Centro

Progetti in grande e virtuosismi che si propongono di diventare esempio nazionale, Matteo Mangiacavallo pensa in grande da candidato sindaco del Centro Destra a Sciacca. Una coalizione “unita per davvero e non con lo scotch come altri”, aggiunge sarcasticamente.

La candidatura a Sindaco di Sciacca del due volte On. all’Ars è supportata dalla sua Attiva Sicilia e dal CentroDestra saccense con: Diventerà Bellissima, Fratelli d’Italia, Udc, Mpa, Forza Italia e Sciacca al Centro dell’ex sindaco Fabrizio Di Paola.