Sciacca. Anche Ambrogio dice NO al ticket per i saccensi, che critica sempre ma non ha votato la sfiducia

Giuseppe Ambrogio, consigliere comunale di Sciacca, è specializzato nel criticare l’amministrazione Valenti di cui fa parte, ma è stato colui che più di tutti si è opposto alla sfiducia

Un giorno si e l’altro pure, Giuseppe Ambrogio ha qualcosa da contestare al sindaco Valenti e oggettivamente sono critiche giuste come l’odierna, solo che alla critiche non corrispondono le azioni. Insomma “solo chiacchiere e distintivo”, dimenticando che su qualsiasi atto dell’amministrazione c’è anche la sua “faccia”.

Oggi il novello “Don Chisciotte”, ha trovato il suo bel mulino a vento contro cui combattere e si scaglia contro il ticket per l’ingresso al carnevale 2020, – solo per i saccensi – voluto dalla Futuris, dichiarando la sua totale contrarietà a questa novità, peraltro un unicum almeno in Sicilia.







“Sempre stato favorevole al ticket d’ ingresso per la manifestazione del carnevale, in quanto essa non è più sostenibile solo con i soldi comunali, ma favorevole a che pagassero i visitatori che vengono da fuori, non i saccensi”.

Chiaro il concetto che non lascia dubbi sul messaggio, poi aggiunge: “Invito gli organizzatori della festa a rivedere la loro posizione, non è opportuno fare pagare il popolo di Sciacca. Inoltre si viene a creare una discriminazione tra i cittadini che diventano di serie A e di serie B in quanto i residenti del centro storico non pagano, come è giusto che sia, e chi invece vive al di fuori di esso è costretto a pagare. Non solo questo, ma mentre qualche altro quartiere della città verrà in qualche modo interessato dalla festa con una qualche forma di manifestazione, la Perriera nonostante la presenza del museo del Carnevale, rimane completamente esclusa da qualunque forma partecipativa”.

Infine conclude: “Invito caldamente gli organizzatori a rivedere la loro posizione e lasciare che i saccensi godano gratuitamente della manifestazione”.