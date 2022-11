Sciacca. Anche Bentivegna e Venezia aderiscono alla Nuova DC: con Santangelo costituiscono il gruppo consiliare

Pasquale Bentivegna e Nino Venezia, comunicano il loro passaggio al partito di Totò Cuffaro e Carmelo Pace e insieme a Carmela Santangelo formano il nuovo gruppo consiliare della Nuova Democrazia Cristiana

Lo avevamo anticipato ieri che le adesioni in seno al consiglio comunale di Sciacca alla Nuova Dc non si sarebbero fermate a Carmela Santangelo ed infatti oggi altri due consiglieri, Pasquale Bentivegna e Nino Venezia, comunicano il loro passaggio al partito di Totò Cuffaro e Carmelo Pace.

“Da consiglieri comunali facenti parte di un gruppo civico – scrivono in una nota stampa Bentivegna e Venezia – che alle elezioni amministrative dello scorso giugno ha rappresentato un’area politico moderata e ottenuto un buon risultato che ci ha permesso di entrare a far parte del nuovo Consiglio comunale di Sciacca, siamo lieti di annunciare la nostra adesione alla Nuova Dc e la nostra vicinanza all’Onorevole Carmelo Pace.

Il neo deputato regionale Pace e l’on. Salvatore Cascio ci sono stati vicini in occasione delle elezioni comunali sostenendo le ragioni della lista Insieme per Sciacca e partecipando attivamente alla campagna elettorale.

Dopo averlo appoggiato in modo convinto alle elezioni per il rinnovo dell’Ars, per noi è ora una conseguenza logica accompagnarlo nella nuova e prestigiosa esperienza all’Ars.

Un ringraziamento va a tutti i candidati e al nostro coordinatore Alberto Sabella per il lavoro svolto.

Ringraziamo l’amico Carmelo Pace per la fiducia che ripone in noi e nel confermare il sentimento di stima e sincera amicizia che a lui ci lega, siamo pronti a portare avanti gli ideali di democrazia e di solidarietà espressi dalla Nuova Dc e dal suo commissario regionale Totò Cuffaro, convinti che questo nuovo progetto politico porterà benefici alla città di Sciacca e alla provincia di Agrigento”.