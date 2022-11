Sciacca. Anche Nando Rapisardi e Giuseppe Milioti aderiscono alla Democrazia Cristiana Nuova

Nando Rapisardi nominato responsabile regionale Dc del Dipartimento del Terzo Settore e Giuseppe Milioti coordinatore della DC nel Collegio di Sciacca. Le nomine sono state conferite dal commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro

Continua dunque il processo di crescita della Democrazia Cristiana Nuova in provincia di Agrigento, le due nomine si aggiungono all’adesione alla Dc da parte di quattro consiglieri comunali di Sciacca, avvenuta nelle scorse settimane.

“La Dc cresce in tutto il territorio di Agrigento. Sono tante le adesioni che abbiamo ricevuto negli ultimi giorni e sono sicuro che aumenteranno – dichiara l’onorevole Carmelo Pace, capogruppo della Dc all’Ars -. La nomina di Nando Rapisardi come responsabile regionale e di Giuseppe Milioti come coordinatore nel Collegio di Sciacca consentono di lavorare ancora più intensamente per dare risposte immediate ai cittadini e rilanciare il territorio, fornendo ciascuno il proprio contributo per la rinascita della Sicilia”.