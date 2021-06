Sciacca. Ancora una strage stavolta di gattini: si spera di rintracciare i vili autori di questo scempio

Ancora una strage di animali a Sciacca, stavolta le vittime sono degli indifesi gattini, rei solo di esistere: è caccia ai bastardi che hanno compiuto questo vile atto

La notizia è stata diffusa sui social dalla signora Angela Marion Vitabile con un post: “Buongiorno stamattina in via Giovanni Meli abbiamo trovato più gattini morti in mezzo alla strada, probabilmente avvelenati con il cibo che ci sono anche dei piatti di plastica,chi ha fatto questo gesto si deve vergognare per tutta la vita, purtroppo esistono ancora gente di merda,scusate la frase che non hanno sensibilità verso gli animali!!”.

Un post che spiega nei dettagli l’accaduto, ma non cita il numero di gattini morti ed evidenzia ancora una volta che Sciacca a causa di un piccolo gruppo di “bastardi” viene essere menzionata nelle cronache negativamente.