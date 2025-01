Sciacca. Anziana morta: Procura indaga su ipotesi incidente o malore. Disposta ispezione cadaverica e auto sequestrata 

E’ ancora tutta da chiarire la causa del decesso dell’87enne Calogera Bongiovì, la Procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un fascicolo per accertare se si sia trattato di un incidente stradale o di un malore

Il fatto è accaduto nella serata di sabato 18 gennaio, in via De Gasperi, a Sciacca. Già dal primo momento non è stata chiara la causa della morte dell’anziana donna. Dubbi che ha riscontrato anche la Procura di Sciacca che per fare luce sulla vicenda ha disposto accertamenti quali l’ispezione cadaverica sul corpo della vittima e il sequestro della Fiat Panda che potrebbe svelare un eventuale impatto. Va sottolineato che l’ispezione cadaverica potrebbe non essere sufficiente per stabilire la causa del decesso e quindi potrebbe essere necessaria un’autopsia.

La donna alla guida della Panda, una 70enne, ha dichiarato che non ha visto la vittima e l’auto da una prima analisi non avrebbe danni visibili. Da qui l’ipotesi che l’ 87enne possa essere stata colta da un malore, a causa del quale sia caduta a terra finendo sotto la Panda.

A dirimere le varie ipotesi saranno le indagini in corso della Procura di Sciacca, coordinate dal procuratore capo facente funzioni, dott. Michele Marrone.