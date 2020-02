Sciacca. Appartamento alla Perriera distrutto dalle fiamme nella notte: non ci sono feriti

In fiamme nella notte un appartamento di una palazzina della zona Perriera. Danni solo agli arredi, non ci sono feriti

È accaduto intorno alla mezzanotte, in via Anna Frank, a Sciacca. Le fiamme, divampate per cause in corso di accertamento, hanno avvolto e distrutto l’appartamento al quarto piano di una palazzina, che fortunatamente era disabitato, ma arredato.

Sul posto allertati dai vicini, sono accorsi i vigili del fuoco di Sciacca, che dopo diverse ore di lavoro, intorno alle 5 di questa mattina, sono riusciti a spegnere le fiamme che rischiavano di propagarsi negli appartamenti circostanti. Non si segnalano danni a persone.