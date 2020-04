Sciacca, Area Covid. Pullara difende Asp, ma Ministro smentisce: “Ospedali Misti pericolosi, vanno superati”

L’on. Pullara difende le scelte in materia di Coronavirus da parte di Asp e Regione, a questo punto c’è da capire se la politica locale “disposta ad andare in procura” getterà la spugna oppure no, soprattutto perché anche il Ministro Speranza ha ribadito ieri sera che gli Ospedali misti sono pericolosi

Come logico che fosse, dopo le dure proteste da parte di tutto il mondo politico locale nei giorni scorsi circa l’apertura dell’area covid di Sciacca, oggi è intervenuto il vicepresidente della Commissione Sanità Ars Carmelo Pullara difendendo le scelte fatte da ASP e Regione.

Per chi nella battaglia contro l’ospedale “misto” – Covid e non Covid – ci ha creduto e ci crede, leggere la nota di Pullara senza avere l’impulso di lanciare qualche “miope” valutazione al suo indirizzo è abbastanza difficile.

Tuttavia, nel suo abbastanza corposo intervento in cui dice tutto e anche il suo contrario, dove addirittura lascia intendere che qualcuno abbia protestato perchè non voleva pazienti covid in città – cosa mai avvenuta, a quanto ci risulta – Pullara elenca una serie di motivazioni che “sulla carta” sono più o meno inattaccabili, ma che si scontrano con la realtà dei fatti.

L’abbiamo scritto in tutte le salse: nessuna, ma proprio nessuna misura di prevenzione è in grado di garantire al 100% che il virus non passi da una parte all’altra di un nosocomio misto.

Pullara forse non ha capito, o fa finta di non aver capito, che il virus non usa le porte per propagarsi e a dirla tutta, al momento non è nemmeno chiaro quale sia la modalità con la quale avviene il contagio, considerato che prima si è detto che per evitare il contagio fosse sufficiente un distanziamento interpersonale di un metro, poi due, altre ricerche parlano di 4 metri e mezzo, inoltre ancora non si è ben capito quanto perduri il virus sulle superfici, c’è chi parla di alcune ore, chi addirittura di giorni.

In tutto questo però una cosa si è capita benissimo, che il modello degli Ospedali Misti con Reparti Covid e non Covid è un modello da superare poiché pericoloso. Ed ha dirlo non è un ciarlatano qualunque, ma il Ministro della Salute Roberto Speranza che lo ha ribadito fino a ieri sera su LA7 nel noto programma in prima serata “diMartedì” di Giovanni Floris.

Nello specifico, come è possibile ascoltare dal video, il Ministro ha detto: “Dobbiamo investire sui Covid-Hospital, cioè su Ospedali specializzati al Covid. Dobbiamo superare il modello, nei prossimi giorni e settimane, dell’Ospedale Misto, perché è un ospedale che naturalmente può diventare un luogo pericoloso, dove ci si contamina”.

Dunque ci chiediamo e chiediamo all’onorevole Pullara: perché il ministro parla di superare nei prossimi giorni e settimane il modello dell’ospedale misto poiché pericoloso e invece Asp e Regione stanno facendo l’esatto contrario nel territorio agrigentino? Vogliamo andare avanti con la retorica del “è una scelta obbligata”? Questa retorica sarà sufficiente quando – speriamo di no, ma è una seria possibilità – qualcuno sarà infettato a causa dell’ospedale misto? Sarà sufficiente dire che chi voleva ospedali solo covid faceva una mera “politica campanilistica” oppure ci racconterà qualche altra berzelleta? Anche perchè, caro onorevole, sappia fin da ora che qui voglia di ridere non ne abbiamo, di certo non sul covid e sulla pelle dei cittadini.

Eppure in Sicilia l’esempio c’era: l’ospedale di Partinico, divenuto interamente Covid, era l’idea da cui partire. Eppure non è stato fatto, si è scelta la soluzione più semplice ma che è anche la più pericolosa, a parere dello stesso Ministro della Salute della Repubblica Italiana.

Adesso sta però alla politica locale prendere in mano le redini della situazione e valutare il da farsi. Per Pullara, l’Asp e la Regione rendere l’Ospedale di Ribera un esclusivo Covid-Hospital era impossibile, si consultino allora gli esperti adatti o si trovi una diversa soluzione: resta il fatto che il territorio, a parere del Ministro della Salute, non è al sicuro con gli ospedali misti.

Ospedali Misti, che oltre ad essere “naturalmente pericolosi”, hanno anche un altro problema non da poco: generano paura nella popolazione, specialmente in quella già debilitata da pregresse patologie e che proprio a causa di questo ha bisogno di recarsi spesso in ospedale per controlli di routine e non solo, ma che – abbiamo sentito informalmente vari medici – in questi tempi di emergenza covid disertano le visite per paura di essere contagiati. Non si può togliere la serenità a pazienti e medici di lavorare in strutture ragionevolmente sicure, non si può lasciare che chi già è gravato da patologie viva col patema d’animo anche per farsi un controllo ospedaliero.