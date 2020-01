Sciacca. Arriva il 15° assessore, il commercialista Bacchi con la sua “ombra” alle spalle

Il sindaco di Sciacca Michele Catanzaro, opps, scusate il lapsus, Francesca Valenti, sarebbe pronta a nominare il 5° assessore, che poi sarebbe il 15°della sua giunta, in poco più di due anni e mezzo

Sarcasmo a parte, pare che – come ormai consolidato dalle recenti vicende – il neo assessore sarebbe stato scelto con il beneplacito o forse sarebbe meglio dire direttamente, dall’on. Michele Catanzaro, che di fatto è colui che dirige le sorti del Comune e questo con buona pace del sindaco eletto Valenti, che nelle interviste, come nel caso della “defenestrazione” di Nuccio Cusumano, afferma che decide lei.

La nomina del commercialista Michele Bacchi, che non ha mai avuto in precedenza cariche politiche dovrebbe avvenire a brevissimo. Non si sa quali deleghe riceverà, ma se si segue il principio delle competenze specifiche, dovrebbe avere bilancio e tributi, magari integrate con acqua e rifiuti.

Siamo dunque al 15° assessore, ma di tempo per superare ogni record nel settore ce n’é ancora tanto e questo sindaco potrebbe restare negli annali non solo per essere considerato da molti saccensi il peggiore da quando c’è l’elezione diretta del primo cittadino, ma anche per il numero di assessori nominati… niente male come record.