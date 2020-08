Sciacca. Arrivati 2 sistemi di videosorveglianza E-KILLER per “beccare” i lanciatori di rifiuti

Al Comune di Sciacca sono stati consegnati due sistemi di videosorveglianza E-KILLER, che serviranno per controllare le aree che sono divenute delle discariche di rifiuti che entreranno in funzione già dalla prossima settimana

Si tratta di videocamere complete di scheda sim – che non possono essere utilizzate per la viabilità – impermeabili, anti intrusione, antisabotaggio, facilmente trasportabili e di semplice collocazione, collegati con sistema Wifi, che in modalità remota, tramite scheda telefonica da 150 GB, registrano immagini in fullHD.

Inoltre sono dotate su controllo satellitare per l’individuazione in caso di furto e di assicurazione per 1 ANNO (furto, danneggiamento) e sono.

A manovrarle saranno alcuni agenti di polizia municipale, che oggi hanno tenuto un corso di 4 ore per l’utilizzo e l’istallazione. Gli agenti scelti saranno “Operatori autorizzati” al trattamento dei dati sensibili, come previsto dalle normative in materia e dal Garante della Privacy.