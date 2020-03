Sciacca. Ass. Capurro avvia raccolta fondi per allestire terapia sub-intensiva respiratoria al Giovanni Paolo II

L’associazione, da sempre attivissima nel miglioramento delle infrastrutture sanitarie locali e non solo, vuole – data l’emergenza Coronavirus in atto – donare attrezzature per potenziare l’U.O. di Rianimazione dell’Ospedale di Sciacca

“Anche noi dell’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la vita ONLUS vogliamo fare la nostra parte! – dice oggi il Presidente dell’Assocciazione e fratello di Orazio, Alessandro Capurro – Abbiamo attivato questa raccolta fondi in quanto desideriamo aiutare l’Ospedale di Sciacca ed i sanitari a fronteggiare l’emergenza sanitaria che sta investendo l’intero territorio nazionale, e non solo, donando attrezzature per potenziare l’U.O. di Rianimazione ed allestire un’unità di terapia sub-intensiva respiratoria.

Cerchiamo di non farci trovare impreparati! L’obiettivo è molto importante, di vitale importanza.

Il suo raggiungimento dipende da tutti noi, dalla vostra generosità, dal vostro sostegno.

Tutte le altre iniziative siamo riusciti a realizzarle, siamo certi che anche questa vedrà la luce!

Fidatevi. Dobbiamo unire le forze ed insieme ce la faremo, ma occorre l’aiuto, piccolo o grande che sia, di tutti! Qualsiasi contributo, anche il più piccolo, è molto importante.

Chiediamo il vostro aiuto a 360 gradi: cittadini, associazioni, club service, imprenditori, sindaci. Il vostro aiuto sarà prezioso come sempre!”

Di seguito il link della Raccolta fondi su Facebook: https://www.facebook.com/donate/515222099397114/10216729289519703/