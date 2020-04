Sciacca. Ass. Capurro dona ecografo portatile all’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale

Questa mattina la consegna dell’apparecchiatura medica top di gamma e di ultima generazione che consentirà di effettuare qualsiasi tipo di esame ecografico e interventi ecoguidati, senza bisogno che il paziente si sposti dal proprio letto

Nuova importante donazione questa mattina all’Ospedale di Sciacca da parte dell’Associazione Capurro. Alla presenza della Direzione dell’ASP di Agrigento, il Commissario ad Acta, i Direttori di Presidio, il direttore, i dirigenti medici e tutto il personale sanitario dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca – che ringraziano il Presidente e tutti i componenti dell’Associazione – la Onlus “ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita” ha consegnato un ecografo multidisciplinare portatile “ESAOTE MYLAB OMEGA” completo di ben due sonde, tutte le licenze per un utilizzo a 360 gradi, carrello, stampante ed accessori.

Trattandosi di un ecografo portatile, top di gamma e di ultima generazione, potrà essere utilizzato dal personale medico in Reparto, in Terapia Intensiva, in Sala Operatoria, in situazioni di urgenza e perfino in consulenza, anche nelle situazioni più complesse e nelle condizioni più difficili.

Questa apparecchiatura consentirà di effettuare qualsiasi tipo di esame ecografico, interventi ecoguidati e per contestualizzarne l’utilità e l’importanza al momento di grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo, basti pensare che è sufficiente posizionare la sonda dell’ecografo sul torace del paziente direttamente al letto dello stesso per eseguire un’ecografia polmonare e valutare istantaneamente le condizioni dei polmoni del paziente ed avere un quadro diagnostico chiaro ed immediato, (POCUS) senza spostamento in Radiologia, senza necessità di impegnare altro personale sanitario ed altre apparecchiature quindi garantendo una maggiore sicurezza allo stesso paziente, agli altri utenti ed agli stessi operatori sanitari.

Tale apparecchiatura e tutte le altre che giungeranno nei prossimi giorni, nello specifico 5 ventilatori polmonari e 4 monitor multifunzione, al di là dell’emergenza covid-19 di questo periodo, rimarranno e saranno utilizzati anche nel futuro presso l’Ospedale di Sciacca e segnano un importante e prezioso passo avanti in termini di ammodernamento e potenziamento delle risorse tecnologiche e diagnostiche a disposizione degli operatori per assicurare all’utenza prestazioni sanitarie sempre migliori.

Dall’Ospedale di Sciacca arriva: “Un sentito ringraziamento all’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la vita ONLUS ed a tutti i benefattori che hanno sostenuto questa eccezionale gara di solidarietà”.