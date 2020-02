Sciacca. Ass. O.Capurro lunedì 3 a RAI1: in discussione le dichiarazioni su “Ospedale senza incubatrice neonatale”

L’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS parteciperà lunedì 3 febbraio alle ore 10:00 alla trasmissione televisiva Storie Italiane su Rai Uno condotta da Eleonora Daniele

La Onlus CAPURRO è stata invitata ad intervenire alla trasmissione dalla redazione RAI grazie alla collaborazione dell’avv. Antonio Maria La Scala, presidente nazionale dell’Associazione GENS NOVA, ed alla disponibilità e volontà della Presentatrice Eleonora Daniele e della redazione del programma di RAI UNO riguardo alcune affermazioni che erano state ritenute dalla ONLUS CAPURRO non del tutto corrette rilasciate durante la puntata di STORIE ITALIANE del 29 gennaio 2020.

La vicenda è relativa alle dichiarazioni, ritenute da Capurro non corrette fatte nella trasmissione andata in onda su RaiUno, durante la quale fu stato affermato che l’Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca non sarebbe dotato di un’incubatrice neonatale.

L’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS, infatti ha donato all’U.O.C. di Pediatria e Neonatologia del P.O. di Sciacca un’incubatrice neonatale da UTIN, completa di modulo O2 servocontrollato, modulo SpO2 Masimo Set, carrello con armadietto ed accessori”.

Alla puntata parteciperanno il dott. Alessandro Giuseppe Capurro , Presidente dell’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS, ed il maresciallo Franco Zerilli, Presidente Regionale di GENS NOVA nonchè Presidente della sez. ANFI di Sciacca e membro della stessa ONLUS CAPURRO.