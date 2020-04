Sciacca. Associazioni Sportive a Sindaco: “Eletti rappresentanti tavolo tecnico, Consulta Sport obsoleta”

L’Unione delle ASD Saccensi scrivono al Sindaco Valenti comunicando di aver eletto 4 rappresentati deputati a discutere in seno al futuro “Tavolo dello Sport” del sostegno al mondo sportivo locale, duramente colpito dal forzato stop anti-coronavirus

“Apprendiamo con entusiasmo che il nostro accorato appello di aiuto è stato colto dall’Amministrazione. – scrivono le associazioni sportive – Consapevoli che alcune Associazioni/società sportive non hanno potuto aderire al primo incontro in videoconferenza in quanto non ne erano a conoscenza la maggioranza delle stesse era presente alla prima iniziativa e si sta provvedendo a contattare le rimanenti per poterle inserire.

Forti delle esperienze passate, con una macchina burocratica obsoleta come la “Consulta dello Sport”, ieri in prima serata alle ore 18,30, ci siamo dati appuntamento in video conferenza e fino alle ore 20,00 ci siamo nuovamente confrontati.

Democraticamente le associazioni hanno confermato quanto già votato in chat e sono stati eletti 4 rappresentanti per costituire il “tavolo tecnico dello Sport”. I nominativi scelti sono i rappresentanti che le associazioni hanno indicato per rappresentarle in questa prima fase in seno al tavolo tecnico dello sport. I rappresentanti eletti sono: il Sig. Calogero Dimino, il Sig. Davide Emmi, l’avv Salvatore Mannino e il Prof. Giuseppe Simone Vullo.

Riteniamo che oggi avere un numero elevato di persone sedute ad un tavolo tecnico non farebbe altro che rallentare i lavori del costituendo Tavolo Tecnico dello sport”.

Adesso si attende riscontro da parte dell’Amministrazione Comunale e il primo incontro utile al confronto sul delicato tema dello sport in città dopo il blocco di tutte le attività dovuto al coronavirus.

Questi i firmatari della lettera:

1. A.S.D FairPlay Sciacca

2. “il Discobolo ASD Sciacca”

3. Planet Dance Club Sciacca ASD

4. A.S.D. la nuova The Mambo king’s Sciacca

5. ASD Shape up Sciacca

6. A.S.D. Nanà Gulino Academy

7. A.S.D. Space Gym Sciacca

8. A.S.D.Sciacca Soccer 2014

9. A.C.R.S.D.STYLE DANCERS ACADEMY

10. New Body Spin S.S.D.a r.l.

11. Asd X legione Ares

12. Asd FisicaMente

13. ASD PASSIONE TENNIS SCIACCA

14. ASD Sakura

15. ASD IPPON KARATE LENTINI

16. ASD Bushido

17. A.S.D. MANUELA DANCE ACADEMY

18. A. S. D. CULTURALE DI DANZA PLUMA

19. ASD Icaro Basket Sciacca

20. asd LA Danza di Aurelia La Licata

21. A.P.D. Karate Judo Club Sciacca

22. APD Volley Club Sciacca

23. ASD Ginnic Club Stadium.