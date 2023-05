Sciacca, auditorium ex chiesa Santa Margherita, Monte: “Quale destino per la stagione artistica invernale?”

Il referente saccense di Sud Chiama Nord incalza: “La stagione estiva offre naturalmente spazi idonei per eventi, ma per la stagione invernale cosa si farà?”

“La stagione estiva è alle porte è, a meno di sorprese, si tornerà ad usufruire di quegli spazi deputati agli spettacoli all’aperto. E’ una fase dell’anno in cui artisti, compagnie, scuole di ballo e band ritrovano, quasi naturalmente, molteplici spazi idonei per allestire i propri eventi”, scrive oggi Salvatore Monte, referente saccense di Sud Chiama Nord, che però chiede di conoscere cosa si sta facendo in vista della stagione artistica autunnale ed invernale e soprattutto a che punto sono i lavori di sistemazione ed adeguamento e trasformazione in auditorium dell’ex chiesa di Santa Margherita di Sciacca.

“Dall’11 Luglio 2021 non si hanno più notizie, eppure quello spazio, adeguatamente trasformato in un auditorium da cento posti, potrebbe essere una ragionevole valvola di sfogo artistico per quanti desiderano esprimersi grazie al teatro, alla poesia, alla pittura, alla danza ed alla musica. Sarebbe opportuno comprendere lo stato dei lavori che, da una considerazione fatta notando la poca operatività in piazza carmine, sembrerebbero fermi”.

“L’estate è vicina ma il post-estate dovrebbe poter donare alla nostra città un luogo deputato allo svolgimento di piccoli spettacoli di intrattenimento e non lasciare un intero settore orfano della possibilità di esibirsi e di coltivare il proprio pubblico. Auspico si possano avere risposte anche in merito alla capienza ed alla piena operatività dell’Atrio inferiore del Palazzo di città che potrebbe tornare ad ospitare, a pieno regime e non limitatamente a 200 posti, spettacoli di intrattenimento per il pubblico locale e per chi vorrà soggiornare nella nostra città durante il periodo estivo”.