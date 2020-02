Sciacca. “Auto sospetta in centro città”: arrestato georgiano 30enne ricercato

L’uomo, proveniente dalla Georgia, nazione dell’estremo est europa a confine con la Russia, è risultato essere destinatario di un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria

Gli agenti della Polizia di Stato di Sciacca hanno tratto in arresto J. N. di anni 30 circa, della Georgia, poiché destinatario di un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria.

Nello specifico, ieri, gli agenti di Polizia saccensi a seguito di segnalazione pervenuta sulla linea fissa del locale Commissariato, hanno sottoposto a controllo un’autovettura in sosta nel centro cittadino, con una persona a bordo che destava sospetti.

Dai controlli effettuati, il soggetto a bordo dell’auto è stato identificato per J. N. di anni 30 circa, della Georgia. Allo SDI, sul nominato di J. N. risultava un rintraccio a seguito di un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria. Per questo l’uomo è stato tratto arresto ed associato presso la Casa Circondariale di Sciacca.