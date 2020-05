Sciacca. Buoni Spesa, arrivano i fondi regionali: ecco tutti i dettagli per richiederlo

Il Comune di Sciacca ha diramato oggi un nuovo avviso per l’erogazione di buoni spesa con fondi regionali

La misura “è a favore dei soggetti facenti parte dei nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale da Covid-19”. L’avviso del Comune di Sciacca fa seguito a quanto previsto da una delibera della Giunta Regionale e da un decreto del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

I buoni spesa sono valevoli per l’acquisto di beni di prima necessità: alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas). Nell’avviso del dirigente del 2° Settore Filippo Carlino, sono riportati i requisiti e le modalità per richiederlo.

Le domande vanno compilate on-line collegandosi al sito internet del Comune di Sciacca (www.comune.sciacca.ag.it), cliccando sull’apposito link denominato “BUONI SPESA COVID-19 REGIONE SICILIA”, dalle ore 15 di oggi 18 maggio e fino alle ore 15 del 29 maggio 2020. Nel link sono pubblicate anche le istruzioni per la compilazione e l’inoltro dell’istanza.

Chi avesse bisogno di supporti informatici per l’accesso al sito e per la formalizzazione della richiesta, potrà rivolgersi ai Patronati, ai Caf e anche alle Associazioni del Terzo Settore e di Volontariato ubicate nel Comune, che potranno inviare l’istanza su delega del richiedente. Per ulteriori chiarimenti, gli interessati possono contattare, durante gli orari d’ufficio, il numero 3480718758.

Avviso ai commercianti per buoni spesa

Per rendere operativo il servizio di erogazione dei buoni spesa ai nuclei familiari in difficoltà a seguito dell’emergenza coronavirus, il Comune di Sciacca ha diramato un avviso rivolto agli esercizi commerciali.

Attraverso l’avviso del dirigente del 2° Settore Filippo Carlino, il Comune invita gli esercenti commerciali, avente sede a Sciacca, di attività del settore di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas), a voler manifestare l’interesse ad aderire all’iniziativa e, in particolare, alla piattaforma software, web-based, denominata “[email protected]”. La piattaforma informatica permette al Comune l’intero processo di gestione dei fondi dedicati alle misure urgenti di solidarietà alimentare a favore di soggetti economicamente svantaggiati attraverso l’introduzione del “buono elettronico”.

Gli operatori economici interessati potranno aderire trasmettendo istanza online tramite il link “Buoni spesa Covid-19 Regione Sicilia” creato sul sito internet del Comune di Sciacca (www.comunedisciacca.it), a partire dalle ore 15 del 20 maggio 2020 e fino alle ore 15 del 29 maggio 2020.

Per tutte le informazioni relative all’Avviso e alle modalità di svolgimento del servizio, gli interessati possono rivolgersi, durante gli orari d’ufficio, al 2° Settore – Affari Sociali, al numero 3480718758.