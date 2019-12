Sciacca, Buoni spesa natalizi. L’ass.re Mondino con tanto politichese ammette che non li ha istituiti

L’assessore Mondino, forse emulando la supercazzola di “Amici miei”, risponde alla nota stampa dei consiglieri Monte, Deliberto, Santangelo

Il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino risponde alla nota stampa dei consiglieri comunali Salvatore Monte, Cinzia Deliberto e Carmela Santangelo avente ad oggetto le iniziative a carattere sociale. Ecco quanto dichiara:

“Rilevo – dice l’assessore Mondino – che i consiglieri Monte, Deliberto e Santangelo, chiedono all’Amministrazione comunale di porre in essere delle misure che oggi non sono in linea con la normativa europea e italiana che in materia di politiche di inclusione sociale ha da tempo superato l’idea di ricondurre il contrasto allo svantaggio economico con buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari.

“Si coglie l’occasione per precisare che gli affari sociali sono di competenza del 2° e non del 3° settore e che l’Ufficio Affari Sociali ha all’attivo molteplici iniziative e misure, coerentemente con le linee Europee e Regionali, di promozione dei livelli minimi di alcune prestazioni sociali e di tutte quelle misure di sostegno per l’inclusione attiva, che si sono rivelate strumenti preziosi di accompagnamento della riforma che nel 2018 ha portato alla misura nazionale di inclusione sociale tendente a contattare la povertà economica ed educativa.







“Le politiche di inclusione sociale, oggi, hanno l’obiettivo di creare un modello di welfare basato sull’inclusione attiva, rafforzando i servizi territoriali e il loro ruolo nei confronti dei cittadini beneficiari delle misure di sostegno al reddito.

“Il Comune di Sciacca, infatti, sostiene la definizione e la sperimentazione, attraverso azioni di sistema e progetti pilota, di modelli per l’integrazione di persone a rischio di esclusione sociale, nonché la promozione di attività economiche in campo sociale.

“In tale ottica – conclude il vicesindaco Gisella Mondino –, l’Assessorato alle Politiche Sociali, di concerto con le parrocchie, le associazioni di volontariato e alcuni operatori economici, ha messo in campo delle azioni per individuare situazioni di svantaggio cui fare un dono di Natale. Anzi, l’Amministrazione auspica che i Consiglieri Comunali diano il loro personale contributo professionale e artistico all’interno del Programma Natale 2019 in cui tanti sono gli appuntamenti con la solidarietà. Perciò, anche quest’anno, Babbo Natale arriverà!”