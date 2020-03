Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona e Polizia di Stato per bloccare la strada

E’ successo questa mattina. Dalla chiesa di San Giuseppe sarebbero cadute alcune tegole sulla sottostante via Licata. Per questo sono intervenute le forze dell’ordine con Polizia e Vigili del Fuoco che in questi minuti stanno mettendo la zona in sicurezza.

La strada al momento è bloccata, ma l’intervento dovrebbe essere rapido.