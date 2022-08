Sciacca. Calato il sipario su “Icaro, un angelo tra le stelle”, un successo di spettatori e critica

È calato ieri sera il sipario sulla messa in scena dal titolo “Icaro, un angelo tra le stelle”, il nuovo mito musicale scritto e diretto da Salvatore Monte, portato in scena per quattro sere consecutive sul sagrato della Basilica di San Calogero

Uno spettacolo che ha visto in attività oltre 50 artisti tra attori, cantanti, coristi, ballerini e tecnici. Quattro serate che hanno entusiasmato ed affascinato il pubblico accorso per conoscere il mito di Dedalo ed Icaro. Una messa in scena complessa soprattutto legata alla funzionalità della location prescelta.

Con questa messa in scena si conclude un altro spettacolo, diretto da Monte, che racconta storie, leggende e miti legati alla città di Sciacca. Gruppo di artisti che rimane in attività in vista di spettacoli prossimi e nuove messe in scena.