Sciacca. Cani in via Figuli e degrado villa comunale. Opposizione a giunta: “ora direte che sono foto fake”

I consiglieri comunali di Sciacca Gaetano Cognata, Cinzia Deliberto e Carmela Santangelo segnalano un assembramento di cani in via Figuli, che evidenzia l’inefficienza dell’amministrazione comunale nella gestione del problema del randagismo

“Per qualche consigliere comunale, difensore ufficiale dell’amministrazione in carica, – scrivono i tre componenti della commissione Sanità – probabilmente questa foto è un fake o questa segnalazione, sempre probabilmente, sarà definita politicamente non collaborativa o non utile alla serenità del lavoro dell’amministrazione comunale ma troviamo giusto sottolineare affettuosamente a qualche consigliere comunale di maggioranza che questa mattina in via Figuli c’era un assembramento di cani randagi”.

“Sembrerebbe, dunque, – continuano Cognata, Deliberto e Santangelo – che il problema del randagismo non sia stato affrontato in maniera esaustiva. Auspichiamo, con questa nota, che l’amministrazione si attivi in tempo celeri per evitare eventuali casi più spiacevoli così come avvenuto in passato”.



Un’altra segnalazione arriva dai consiglieri comunali Gaetano Cognata, Silvio Caracappa e Salvatore Monte, dal tono identico, che evidenzia che tra la maggioranza e l’opposizione i tono tutt’altro che sereni.

“Per qualche consigliere comunale, difensore ufficiale dell’amministrazione in carica, – scrivono Cognata, Caracappa e Salvatore Monte – probabilmente questa foto è un fake o questa segnalazione sarà definita “politicamente non collaborativa” o non “utile alla serenità del lavoro dell’amministrazione comunale”. Segnaliamo, stamane, che l’acqua della fontana della Villa comunale è putrida da tempo. Ieri, in un post sui social, alcuni componenti del Comitato Pro Villa hanno evidenziato la necessità di provvedere ad una urgente pulizia. Siamo sicuri che questa nota solleticherà l’attenzione di qualche consigliere comunale di maggioranza che si attiverà immediatamente per suggerire ai membri dell’amministrazione un serio intervento”.