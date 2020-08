Sciacca, Caos Rifiuti. Sindaco Valenti ammette disfatta: “Soli non possiamo farci nulla”

La colpa non sarà del Sindaco Valenti, ma Sciacca così può solo sprofondare nei rifiuti. Che brutto destino per la città ex termale

Una conferenza stampa che è quasi inutile riportare, forse appena utile commentare e spiegare, quella tenuta stamane dal Sindaco Francesca Valenti sull’emergenza rifiuti.

“Non è compito dell’Amministrazione Comunale trovare soluzioni al problema rifiuti, mentre Srr e Regione litigano tra loro e non trovano soluzioni noi rimaniamo soli e pure andando avanti a colpi di ordinanze possiamo fare ben poco, ma buona parte della colpa è dei tanti incivili che abbandonano i rifiuti, probabile che ci sia un disegno criminale dietro dato che le aree bonificate tornano ad essere sporche di rifiuti dopo pochissimo tempo”.

E’ questo che in soldoni ha detto stamattina il sindaco Valenti in conferenza al Comune, ammettendo di fatto la disfatta e l’impotenza della sua Amministrazione davanti ad un disservizio che si protrae ormai da troppo tempo e che riguarda solo la città di Sciacca. Una conferenza che è parsa uno sventolare bandiera bianca, respingendo tutte le colpe a proprio carico e dove per circa un’ora si è parlato delle colpe di tutti gli altri: Regione, Srr, impianti, cittadini incivili, addirittura loschi soggetti che nottetempo da fuori città vengono a Sciacca per abbandonare cataste di rifiuti seguendo un disegno criminale.



Insomma, dalle parole del Sindaco Valenti, Sciacca sul fronte rifiuti pare spacciata e lei non può farci nulla, anzi, ha già fatto più di quanto di sua competenza emettendo ordinanze urgenti per cercare altri discariche per scaricare i mezzi pieni. Adesso si attendono i risultati dell’incontro che il Sindaco dovrà avere oggi con il presidente della Regione, Nello Musumeci, dove comunque si parlerà di acqua e quindi solo marginalmente di rifiuti. Si spera si possa sbloccare qualcosa, anche se, considerato proprio che il sindaco ha sbandierato alla stampa l’idea che dietro l’emergenza possa esserci chissà che disegno criminale, forse sarebbe più utile un serio incontro in Procura.

Intanto, mentre Francesca Valenti segue pedissequamente le parole di Faber: “si costerna, s’indigna, s’impegna, poi getta la spugna con gran dignità”, Sciacca affonda tra i rifiuti, con molti suoi cittadini definiti incivili poiché stufi di tenersi la spazzatura in casa dopo aver pagato la relativa tassa, che stranamente, non salta mai il turno di consegna. Perché ha ragione il sindaco: esistono diritti ed anche doveri, ed un cittadino che paga le tasse e poi diventa vittima di costanti disservizi, arrivati ad un certo punto, si stufa, di tutto, anche della propaganda dei giornali amici che troppo spesso puntando il dito contro chi i disservizi li subisce.