Sciacca, Caos Rifiuti: “Sindaco Valenti, la città chiede pietà, basta scaricare colpa sui cittadini”

CentroDestra lapidario sul caos rifiuti di questi mesi: “Purtroppo senza un sindaco in grado di dare le giuste direttive ci troveremmo altre volte a vedere questo pessimo spettacolo”

Il CentroDestra entra oggi a gamba tesa sul sindaco Francesca Valenti in materia di gestione del servizio rifiuti. Per i consiglieri: “La città chiede a gran voce “pietà”. La gestione dei rifiuti deve essere affrontata da parte del sindaco e dell’assessore al ramo con costante impegno e serietà. Non troviamo corretto che il sindaco cerchi di scaricare la colpa sui cittadini che continuano a gettare rifiuti indifferenziati dimenticando che tra le azioni fondanti per la salubrità e il benessere vi sono il controllo ma sopratutto la corretta informazione e formazione.

In questa città mancano i controlli dei punti di prossimità con telecamere (e ve ne sono alcune già disponibili nel piano aro) ma anche la formazione e informazione con le tv e le testate on line con spot mirati. Caro sindaco Non si risolve cercando di trovare altrui colpe senza guardare le proprie. Non si vede la presenza di amministratori in giro e il cittadino finisce per non avere punti di riferimento.

Oggi bisogna pulire ed evitare la deriva igienico sanitaria oltre al danno di immagine, ma purtroppo senza un sindaco in grado di dare le giuste direttive ci troveremmo altre volte a vedere questo pessimo spettacolo”.