Sciacca. Caracappa Monte Santangelo: Lavori Villa comunale fermi e bagni pubblici su cui stendiamo un velo pietoso

I consiglieri al Comune di Sciacca Caracappa, Monte e Santangelo chiedono la sindaco notizie sulla riqualificazione della villa comunale, progetto propagandato con enfasi ma di cui non si sa più nulla

“Sapevamo che la villa comunale sarebbe stata interessata da diversi interventi di manutenzione ed in parte di restyling ma, ad oggi, sembrerebbe che nulla sia stato di fatto”.

Scrivono in una nota i consiglieri Silvio Caracappa, Salvatore Monte e Carmela Santangelo, a cui poi aggiungono: “La villa comunale, oggetto per tanti anni di vivo dibattito in città, soprattutto in relazione all’attività di controllo posta in essere dal “comitato villa”, sembrerebbe non essere più, al momento, una priorità per l’agenda politico Amministrativa di chi governa. Occorrerebbe comprendere se le idee e le progettualità immaginate per rilanciare la centralissima villa comunale siano andate avanti o si siano arrestate. Eravamo a conoscenza di molteplici iniziative proposte, anche, dall’associazione “Con i piedi per terra”; ci chiediamo se l’assessorato alle ville ed ai giardini ne abbia dato seguito. Stendiamo, inoltre, un velo pietoso sulla vicenda “bagni pubblici”; si tratta di un problema perenne ed irrisolvibile. I bagni pubblici della villa versano in condizioni non commentabili mentre quelli di Piazza Scandaliato sono chiusi già da tempo. Attendiamo, fiduciosi,risposte dall’amministrazione comunale”.