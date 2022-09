Sciacca. Carmela Santangelo: “criticità nel plesso scolastico Inveges, il sindaco intervenga”

Carmela Santangelo, consigliere al Comune di Sciacca presenta un’interrogazione al Sindaco nella quale segnala “alcune criticità riscontrate nel plesso scolastico Inveges”

Mi corre l’obbligo – scrive in una interrogazione la consigliere comunale Carmela Santangelo – di segnalare alcune criticità riscontrate nel plesso scolastico Inveges. Mancano pochi giorni all’inizio dell’anno scolastico, ed ancora ad oggi, non si è provveduto a riparare alcuni infissi non funzionanti ed alcune perdite idriche presenti in alcuni bagni. Tale incresciosa situazione, generata da una lentezza nella risoluzione degli interventi, determina notevoli disagi ad alunni e a tutti gli operatori scolastici”.

“È preciso compito dell’amministrazione – conclude Santangelo – rendere i locali scolastici confortevoli e sicuri considerato che si trascorre gran parte di una giornata all’interno dell’istituto. Pertanto invito il Sindaco e l’Assessore al ramo ad eliminare le criticità presenti prima dell’inizio dell’anno scolastico previsto per il 15/09/2022″.