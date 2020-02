Sciacca Carnevale 2020. E’ Ufficiale, ticket per tutti: residenti 2 euro a serata, forestieri 4

I residenti potranno fare anche l’abbonamento per tutte le serate al costo di 5 euro, ma non cambia che una famiglia saccense di 4 persone dovrà sborsare 20 euro per assistere al “proprio” Carnevale

Lo avevamo annunciato lo scorso 24 gennaio, ed avevamo ragione. E’ stato ufficializzato alla conferenza di presentazione tenutasi questo pomeriggio al Museo del Carnevale di Sciacca: i saccensi dovranno pagare il ticket d’ingresso per assistere al Carnevale 2020.

Ma non solo, avevamo azzeccato anche il prezzo: 2 euro ad ingresso, ma con la possibilità di fare un abbonamento per tutte le serate del Carnevale, dal 20 al 25 febbraio, al prezzo di 5 euro. Praticamente, anche con l’abbonamento, una famiglia media saccensi di 4 persone – due genitori e due figli – dovranno sborsare almeno 20 euro solo per assistere alle sfilate dei carri.

Per i Non Residenti a Sciacca invece il ticket per singola serata sarà di 4 euro, mentre l’abbonamento sarà di 10 euro.

Comunicate anche le esenzioni: saranno esclusi dal pagamento dei ticket tutti coloro che hanno un’attività o sono residente all’interno del circuito del Carnevale, e tutti coloro che avranno un ruolo attivo nella manifestazione, come coreografi, copionisti ecc..