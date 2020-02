Sciacca, Carnevale. Tanti stand e bancarelle: tra scivoli disabili bloccati e strade strette

Dopo l’articolo di ieri sulle “casette” davanti la Chiesa Madre, tanti sono stati i lettori che ci hanno segnalato le proprie perplessità circa la collocazione di molti stand in occasione del Carnevale

Continuano le polemiche, sui social soprattutto, da parte dei cittadini circa le novità del Carnevale di Sciacca 2020. A destare perplessità adesso è la posizione di alcuni stand installati in occasione delle festa.

Due i casi che appaiono particolarmente interessanti.

Nel primo caso i lettori ci hanno segnalato uno stand posto immediatamente davanti la rampa di accesso per i disabili in piazza Saverio Friscia. In questo caso la perplessità appare scontata: tra i tavolini messi proprio davanti la rampa e lo stesso stand che stringe l’accesso, quale disabile in carrozzina potrebbe mai passare da tale rampa considerata anche la folla che sicuramente si creerà davanti a stand di questo tipo durante la festa? Speriamo che chi di dovere possa provvedere tempestivamente al problema.

Altri lettori invece ci hanno segnalato un’ulteriore “curiosità” riguardo agli stand e bancarelle, questa volta parliamo di quelle poste in corso Vittorio Emanuele. Ci si interroga sull’opportunità circa la presenza di tali attività in un tratto del percorso particolarmente stretto e che in caso di emergenza potrebbe diventare difficile da gestire. Anche in questo caso sarebbe opportuna qualche precisazione o provvedimento da chi di competenza.

