Sciacca, caro bollette mette in ginocchio attività. VI Com. Consiliare chiede incontro per adottare misure urgenti

La Commissione presieduta da Brucculeri chiede incontro urgente con con i rappresentati delle associazioni di categoria del territorio per concertare azioni comuni La VI commissione Attività Produttive del Comune di Sciacca presieduta dal consigliere Raimondo Brucculeri, pone oggi l’accento sulle emergenze in cui versa il Paese e in particolare sulle attività produttive del nostro territorio. L’escalation dei prezzi delle materie prime energetiche mette a rischio di chiusura molte aziende nei diversi settori, oltre alla perdita notevole di posti di lavoro. Il grido di allarme lanciato dalle associazioni di categoria in questi giorni, va fatto proprio dalle istituzioni comunali e sostenuto con azioni comuni verso le imprese e famiglie del territorio. Per questo, la VI commissione – formata dai consiglieri Brucculeri, Certa, Catanzaro e Grassadonio – chiede al Presidente del Consiglio comunale di Sciacca avv. Ignazio Messina e al Sig. Sindaco, dott. Fabio Termine, di organizzare un incontro urgente con i rappresentati delle associazioni di categoria del territorio al fine di concertare e condividere azioni comuni di sensibilizzazione verso le istituzioni preposte ad affrontare e risolvere la criticità con misure necessarie ed efficaci. Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/