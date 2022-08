Sciacca. Catanzaro e La Barbera: “serve pulizia e scerbatura vicino alle scuole”

Consiglieri Comunali della “Lista Messina Sindaco”, Clelia Catanzaro e Luca La Barbera con un’interrogazione a risposta scritta chiedono a l Sindaco di Sciacca Fabio Termine di programmare interventi di pulizia e scerbatura aree prospicienti agli edifici scolastici della città



“Considerato che l’inizio del nuovo anno scolastico 2022/2023 è alla porte, – scrivono nell’interrogazione Clelia Catanzaro e Luca La Barbera – si evidenzia la necessità di provvedere celermente, attraverso una programmazione funzionale, agli interventi di scerbatura e pulizia delle aree verdi in prossimità degli edifici scolastici e comunque nelle zone di pertinenza degli stessi, poiché ad oggi sono invase da sterpaglie, rifiuti di ogni genere e alcuni siti lasciati in totale abbandono.

L’incolumità fisica e la salute di quanti operano nel settore e transitano nelle scuole a vario titolo, ha carattere di urgenza e priorità assoluta, in una comunità che intende definirsi civile ed attenta ai bisogni dei suoi membri. Il decoro e la pulizia rappresentino uno degli obiettivi irrinunciabili”.

“Per tali motivi – concludono i due consiglieri della “Lista Messina Sindaco” – interroghiamo il Sindaco e l’Assessore competente per sapere se hanno già programmato questi tipi di interventi da effettuare e risolvere tale situazione al fine di garantire la ripresa delle attività didattiche in sicurezza”.