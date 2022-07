Sciacca. C’è l’ultimo “regalo” della Valenti prima di andare via: “Aumento della TARI”

La giunta Valenti prima di andare via (forse) ha pensato di fare un ultimo “regalo” ai suoi amati cittadini ed ha deliberato la proposta dell’aumento della Tari

La proposta è datata 23 giugno, ben oltre il primo turno del ballottaggio, quindi si può tranquillamente dire che se avesse vinto Messina, la deliberazione non sarebbe stata possibile firmarla, visto che la giunta Valenti non sarebbe stata più in carica.

Ma Si andò al ballottaggio e forse per la felicità del momento, giusto per festeggiare la Valenti propone l’aumento al commissario straordinario in sostituzione del consiglio comunale, riguardante una variazione di bilancio per l’aumento della tassa sui rifiuti solidi urbani a Sciacca,. Per l’esattezza la variazione ammonta a ben 245 mila euro solo per il 2022, che inciderà in percentuali differenti sui vari tipi di utenza e attività.

Il commissario ad acta, Angelo Sajeva, nominato dall’Assessorato alle Autonomie Locali per l’indisponibilità del commissario straordinario Pietro Valenti in sostituzione del consiglio comunale, non ha avuto remore a firmare la delibera.

Ma il nuovo sindaco lo sa?