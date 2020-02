Sciacca. Centro destra e Deliberto al sindaco: “solo annunci e niente fatti, i rifiuti sono sempre nelle strade”

I Consiglieri di opposizione di Centro destra e l’indipendente Cinzia Deliberto, accusano il sindaco i fare solo annunci e nessun fatto concreto, in particolare il problema dei rifiuti abbandonati per strada è ancora irrisolto

“Non serve che il Sindaco annunci sempre ai microfoni ciò che non fa mai con i fatti, questo accade in tutti i settori già da due anni e mezzo. – Scrivono i consiglieri – Un Sindaco che tende sempre a scrollarsi responsabilità che sono esclusivamente imputabili a Lei e ad una gestione maldestra della macchina amministrativa.

Il problema dei rifiuti abbandonati in maniera incivile persiste già da tempo e già da tempo avevamo chiesto tramite segnalazione di rafforzare controlli nelle zone interessate con l’installazione di videocamere nascoste nei luoghi dove accade spesso l’abbandono dei rifiuti o anche con l’istituzione delle guardie ambientali in centro e in periferia, utili a supportare il lavoro già prezioso della polizia municipale o comunque lavorando per estendere il porta a porta anche in quelle zone. Da quel momento nulla è stato fatto da questa amministrazione con a capo il Sindaco Francesca Valenti. Inoltre, bisogna ricordare al Sindaco che la città era stata bonificata completamente dall’amianto abbandonato, mentre oggi dal suo insediamento non registriamo alcuna campagna di bonifica.







Pertanto, se oggi la quantità di rifiuti abbandonata ammonta a 150 tonnellate e la stessa contribuisce ad un aumento vertiginoso della tassa, questo è attribuibile solo ed esclusivamente al ritardo ormai seriale con cui questo Sindaco affronta i temi più importanti della città , ed è proprio a causa di questo ritardo che la nostra città palesa un‘immagine indecorosa agli occhi di cittadini e turisti. D’altronde cosa aspettarsi da un Sindaco che in ogni settore ha sostituito almeno tre assessori”.

E’ oggettivo affermare – concludono i consiglieri di opposizione -che gestire un Ente non è cosa facile e il lavoro degli assessori serve a garantire la buona gestione in vari settori ma se in maniera imbarazzante e continua gli stessi vengono cambiati per soddisfare gli appetiti politici di chi è rimasto in questa coalizione di centro sinistra, tutto diventa ancora più difficile. Caro Sindaco si arrabbi con se stessa e con i suoi pochi compagni di percorso se la nostra città vive il momento più buio della nostra storia amministrativa”.