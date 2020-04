Sciacca. Centro-Destra: “Esentare strutture ricettive da Tari e Imposta di Soggiorno”

Centro-Destra: “Si tratta di due misure che riteniamo essere d’impatto per agevolare e sostenere il comparto turistico e commerciale della Nostra città”

“In considerazione del grave momento di crisi che sta attanagliando innumerevoli comparti produttivi delle nostre città a causa dell’emergenza Covid-19 e al fine di agevolare gli operatori delle strutture ricettive saccensi, già fortemente penalizzate dall’emergenza coronavirus, chiediamo che nella prossima seduta della Giunta Comunale venga Sospesa o esentata (adeguandosi ad eventuali provvedimenti governativi) la richiesta del riversamento al Comune dell’imposta di soggiorno del primo trimestre, scadenza 15 aprile restando fermo, l’obbligo di trasmettere agli uffici preposti, cosi come da prassi, la dichiarazione sulle presenze alla chiusura del primo trimestre e di rimandare eventuali valutazioni alla conclusione del secondo trimestre.

Chiediamo, inoltre, l’esenzione TARI per le strutture ricettive e commerciali della nostra città per il periodo di chiusura delle attività a causa dell’emergenza, cosi come già avvenuto in altri comuni della nostra Isola. Si tratta di due misure che riteniamo essere d’impatto per agevolare e sostenere il comparto turistico e commerciale della Nostra città”.