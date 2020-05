Sciacca. Centro Destra su rifiuti abbandonati in città e alla Marina: “Degrado, Comune intervenga”

A denunciarlo in due note stampa i consiglieri Gaetano Cognata, Silvio Caracappa e Salvatore Monte ed anche Giuseppe Milioti e Calogero Bono

“Troppe le segnalazioni che da settimane arrivano dai cittadini, relative allo stato di degrado in cui versano diverse zone della nostra città Strade puntualmente invase da rifiuti ed una azione risolutiva che tarda ad arrivare”, scrivono oggi i consiglieri Giuseppe Milioti e Calogero Bono.

“Il Caso più eclatante è l’abbandono incondizionato ed incontrollato di rifiuti favorito dalla mancata rimozione dei cassonetti di contrada San Giorgio ha ormai assunto dimensioni allarmanti. Diversi i cittadini che ormai esasperati chiedono che gli stessi cassonetti siano rimossi da quella zona per eliminare definitivamente il problema che ormai è sfociato in emergenza igienico sanitaria.



Identico problema ci segnalano i residenti di un’altra zona interna al nostro centro storico , la Via Blandina anche in questa zona i residenti oltre alla crescita esponenziale di erbacce denunciano l’abbandono di rifiuti, senza che nessuno , nonostante le varie richieste si adoperi con i controlli necessari .

Il livello di degrado in cui versano queste zone, e non solo, della nostra città ha assunto dimensioni preoccupanti perché lesivi della salute e della sicurezza di tutti i cittadini. La città nonostante i buoni propositi sprofonda giorno dopo giorno tra mille criticità, tutto ciò mentre chi ci amministra sembra non si accorga del disagio sociale e del degrado che avvolge la città.

Pertanto invitiamo l’amministrazione ad intervenire immediatamente nelle zone su descritte , non limitandosi alla Semplice pulizia ma con la rimozione di questi cassonetti in C/da San Giorgio e l’immediata istallazione di telecamere prima che arrivino le temperature più alte che potrebbero causare seri danni in termini di emergenza sanitaria”.

Ma i problemi sulla gestione dei rifiuti non si limitano alle vie cittadine, anche la Marina ed il porto sono invase da rifiuti di ogni tipo, come denunciano oggi i consiglieri Gaetano Cognata, Silvio Caracappa e Salvatore Monte.

“Mai come questa volta stiamo assistendo ad uno spettacolo indecoroso e non degno di una città come la nostra. Quello che sta accadendo alla Marina di Sciacca lascia davvero senza parole. Le enormi quantità di rifiuti lasciate lungo il molo e mai rimosse, da mesi ormai, offrono uno degli spettacoli più tristi che la nostra città sta offrendo in questo particolare momento che, al contrario dovrebbe vedere la città sotto l’occhio della ripresa e della rinascita.

Rifiuti di qualsivoglia genere lasciati da troppo tempo in un contesto che dovrebbe, al contrario, rappresentare uno dei biglietti da visita della nostra città dove la sagoma delle imbarcazioni e lo sfondo colorato della nostra cittadina dovrebbero essere lo sfondo più bello per l’intera nostra comunità. Resta, cosi come sempre, necessario potenziare i controlli e provvedere ad una bonifica continua che possa evitare il proliferare di intere cataste di rifiuti.

Crediamo opportuno organizzare in breve tempo, qualora fosse necessario, un momento di pulizia dell’intero molo che conduce alla statua della Madonna del Soccorso anche con il coinvolgimenti di Associazioni e volontari. Noi saremo in prima linea.

Al contempo, rimaniamo stupiti del fatto che le strutture che insistono alla marina non sono ancora state rese attive e che, da fonti sicure, è a rischio la revoca del loro finanziamento; sarebbe una mazzata difficilmente facile da sopportare. Auspichiamo, pertanto, un serio e massiccio intervento da parte dell’Amministrazione Comunale”.