Sciacca. Centrodestra: “Il sindaco non faccia scena con i video ed emetta ordinanze su regole fase 2”

I Consiglieri Comunali di Sciacca Milioti, Bono, Monte, Cognata, Maglienti, Caracappa, Santangelo e Bentivegna, invitano il sindaco Francesca Valenti a fare meno scena con i video messaggi ed a chiarire quali sono le regole generali da rispettare dal 4 maggio al 17 maggio

“Il passaggio dalla fase 1 alla fase 2 – scrivono i consiglieri di opposizione – vede diversi Sindaci emanare delle ordinanze al fine di chiarire quali sono le regole generali da rispettare dal 4 maggio fino al 17 maggio ad integrazione dei provvedimenti ministeriali e regionali. Infatti in talune circostanze tali provvedimenti rimandano ai Sindaci stessi.

Noi crediamo che sia doveroso per il Sindaco di Sciacca emettere pertanto apposita ordinanza.

Questo ci aspettavamo dal suo video messaggio sulla sua pagina Facebook, proprio perché non è il momento della scena, ma il momento di lavorare tutti per la città , avrebbe dovuto annunciare la emissione di tale ordinanza spiegando anzitempo come regolamentare nel dettaglio i diversi aspetti della quotidianità, così come ad esempio ha fatto il Sindaco di Ribera con una ordinanza molto circostanziata. Continuiamo a capire le diverse incombenze a cui sono sottoposti i Sindaci ma constatiamo purtroppo con molto rammarico che su quasi tutto si arriva troppo in ritardo.

Tutto ciò anche alla luce della grande indecisione sui comportamenti da tenere della giornata di ieri”.

“Pensiamo quindi, nello spirito collaborativo, – aggiungono i consiglieri di centro destra – sia urgente e indifferibile per evitare ogni forma di equivoco che potrebbe costare caro in termini sanitari ed economici.

Il suggerimento che oggi sentiamo di dare al Sindaco è di non aspettare ancora ed emettere un’ordinanza che risponda in maniera chiara alle seguenti indicazioni:

1. Orari e giorni di apertura e chiusura delle attività commerciali autorizzate precedenti e nuove, orari e giorni in cui può essere effettuata la consegna a domicilio e l’asporto per le attività di ristorazione, pub, bar e pasticcerie,

2. modalità che saranno rispettate per la distribuzione delle 45000 mascherine ai nostri concittadini e quando verrà fatta tale distribuzione;

3. modalità con le quali le strutture comunali, (Ville, Parco, cimitero, impianti sportivi ecc..) torneranno fruibili da parte della cittadinanza e se gli ingressi saranno contingentati dal personale addetto, chiarendo se sarà previsto un accesso differenziato in queste strutture per ditte e cittadini, ma soprattutto se questi luoghi prima di aprirli sono stati sanificati

4. Come sarà gestito l’accesso sui mezzi pubblici;

5. Integrare la modalità di uscita delle famiglie che appartengono allo stesso nucleo familiare dando loro l’opportunità ove possibile di spostarsi con un unico mezzo , in quanto non avrebbe senso logico una disposizione diversa che preveda che un nucleo familiare che da sempre sta dentro casa debba dividersi in automobile;

6. Indicare quali Aree pubbliche comunali rimarranno aperte e quali saranno chiuse;

7. Modalità con le quali possono uscire i minorenni e maggiorenni in possesso di motocicli

8. indicare se è possibile fare attività motorie in spiaggia;

9. Modalità di vendita nelle aree destinate ai mercati rionali, chiarendo la questione ambulanti.”.

“I cittadini – concludono gli otto consiglieri – i vanno informati subito quando si presentano queste situazioni pertanto come sopra indicato e senza alcuno spirito polemico invitiamo Il Sindaco ad emettere ordinanza con le integrazioni del caso e con le indicazioni proposte spiegandola tramite un video messaggio a tutti i cittadini”.