Sciacca. Che pacchia senza Consiglio Comunale: Commissario approva Statuto Azienda Consortile gestione pubblica acqua

In Consiglio se ne era discusso e probabilmente sarebbe servito ancora discuterne, ma adesso la Valenti può governare da sola, gli basta solo che il Commissario Straordinario Pietro Valenti ci metta la firma

Il commissario straordinario Pietro Valenti, con i poteri del Consiglio Comunale, ha adottato lo statuto dell’Azienda Speciale Consortile per la nuova gestione del servizio idrico. Il commissario ha anche approvato le delibere relative a sette debiti fuori bilancio di anni passati.

Neanche a dirlo, soddisfazione per l’approvazione della delibera sullo statuto dell’Azienda Speciale Consortile esprime il sindaco Francesca Valenti che “finalmente” si è tolta l’ostacolo rappresentato da un Consiglio Comunale in cui era meno che minoranza: “Si sblocca finalmente un iter fermo da mesi, con una proposta di delibera trasmessa dall’Amministrazione al Consiglio comunale tanti mesi fa, più volte discussa e mai esitata. – lamenta il Sindaco – Con l’approvazione commissariale, si procederà adesso spediti verso la costituzione di un ente per la gestione pubblica dell’acqua, attesa da anni dalla popolazione ”.