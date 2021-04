Sciacca. Chiusa anche via Caricatore: “Mai più cinque anni così” e siamo d’accordo con il sindaco

Chiusa anche la via Caricatore per un cedimento del manto stradale, l’importante arteria come da “prassi” è stata transennata

Transennata e chiusa anche la via Caricatore, che in accoppiata con la via Agatocle , rappresenta un bel problema per la viabilità a Sciacca. La strada è stata chiusa per uno smottamento del manto stradale e i tecnici del Comune insieme con quelli di Girgenti Acque stanno valutando come agire. In attesa quindi della relazione tecnica la strada è stata, come da prassi consolida, transennata.

Il nostro titolo “volutamente” sarcastico, non è relativo a questa via specifica, una strada chiusa ci può anche stare, ma a Sciacca la situazione è sfuggita di mano, tutta la città è una transenna continua, ma quello è che più grave, è che una volta posizionate le transenne non si tolgono più.

Via Agatocle, via Eleonora D’Aragona, il ponte Cansalamone, solo per citare i casi più eclatanti sono li fermi immobili a spiegare bene l’operato di questa amministrazione. “Mai più cinque anni così” fu lo slogan dell’attuale sindaco Francesca Valenti durante la sua campagna elettorale… e come non essere d’accordo con lei.