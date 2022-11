Sciacca. Clelia Catanzaro al sindaco: “urge potatura alberi e messa in sicurezza diverse zone della Città”

“Quali iniziative sono state adottate o programmate per i lavori di potatura che riguardano il nostro territorio e di dare priorità a quelli che possono rappresentare un pericolo sia a persone che a cose, ponendo particolare attenzione alle zone più a rischio”



E’ quanto chiede la Consigliere Comunale Clelia Catanzaro al Sindaco di Sciacca e al Presidente del Consiglio Comunale mediante un’interrogazione a risposta scritta.

Per Catanzaro è urgente un intervento di potatura alberi e conseguente messa in sicurezza di diverse zone della Città:

nella Via Incisa la rigogliosità degli alberi rappresenta un pericolo assai evidente in quanto viene completamente coperta l’illuminazione pubblica, la segnaletica stradale e impedisce anche la libera visuale di alcune parti monumentali di alta rilevanza storica presenti nella via;

nella Via Modigliani gli alberi sono così folti che quasi si uniscono ad un grande ponteggio presente nella zona per la realizzazione di fabbricati, ostacolando il regolare passaggio di autocarri e veicoli furgonati, via nella quale è presente anche un istituto scolastico, dunque molto frequentata;

nella scalinata che va dalla zona portuale (Via F.lli Argento) alla Via Eleonora d’Aragona gli alberi ostacolano la normale fruizione della stessa, arrecando nello stesso tempo un grave danno all’ immagine della città, poiché è percorsa da numerosi turisti che visitano i nostri luoghi;

nella Via Sant’Agata dei Goti i residenti segnalano la pericolosità delle alte piante di agave, parecchio inclinate sulla carreggiata con probabile rischio di abbattimento, che potrebbe essere provocato dall’incombere della stagione invernale caratterizzata dalle avverse condizioni metereologiche, zona che necessita anche di lavori urgenti di scerbatura.

Considerando che il patrimonio arboreo della città è un bene comune di tutti e rappresenta anche un biglietto da visita importante per la crescita turistica di un paese, ragion per cui non deve essere trascurato ed abbandonato come è successo negli ultimi anni; che la potatura degli alberi va effettuata normalmente nei mesi di riposo vegetativo nel periodo autunnale – invernale, ossia dal mese di Novembre, chiedo di sapere se l’amministrazione ha adottato o programmate iniziative.