Sciacca. Comitato Patrimonio Termale chiede incontro a Musumeci: “Usare fondi europei pandemia”

Il Comitato: “L’attuale situazione di pandemia accelera l’urgenza di questa incontro con i vertici regionali perché il rilancio del termalismo di Sciacca, può passare anche dall’utilizzo dei fondi europei per la “next generation eu” destinati alla Sicilia per effetto della pandemia.“

Il Comitato Civico per il Patrimonio Termale di Sciacca torna a chiedere oggi un incontro con il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sulla problematica delle Terme di Sciacca.

La richiesta del Comitato arriva a seguito della sospensione del Consiglio Comunale di Sciacca, invitando il Sindaco Francesca Valenti e i deputati regionali del territorio a fare tutto quanto nelle loro possibilità per non disperdere e non vanificare la rilevante portata politica del documento unitario sulla problematica termale, deliberato all’unanimità dall’organo consiliare prima della sua sospensione, documento cui hanno dato adesione il Sindaco e l’amministrazione comunale, la deputazione regionale del territorio, il nostro Comitato Civico, l’associazione Sciacca Terme Rinasce e l’associazione “Ora Basta!”.



“Chiediamo – spiegano ancora dal Comitato – al Sindaco Valenti e ai deputati regionali di attivarsi con la necessaria determinazione, se non ancora fatto, per indurre il Presidente Musumeci a raccogliere l’invito, contenuto nel predetto documento, di confrontarsi con le forze politiche e sociali del territorio, rispondendo a tutti gli interrogativi che dal territorio emergono sulla tematica termale e che nel documento vengono analiticamente elencati al fine di poter comprendere, una volta per tutte, la reale volontà politica della Regione di salvare e valorizzare il patrimonio termale di Sciacca.

L’attuale situazione di pandemia non rallenta, ma al contrario accelera l’urgenza di questa necessaria interlocuzione con i vertici regionali: il rilancio del termalismo di Sciacca, e più in generale di quello siciliano per favorire la destagionalizzazione dei futuri flussi turistici, può passare anche attraverso l’utilizzo produttivo di una parte dei fondi europei per la “next generation eu” destinati alla Sicilia per effetto della pandemia.

L’Europa, tuttavia, necessita di concreti progetti produttivi di sviluppo e di rilancio economico, per questo il territorio di Sciacca ha urgenza di confrontarsi sull’argomento con il Presidente Musumeci. Non si dimentichi infine che c’è da colmare il gap tra Sciacca, destinataria a suo tempo di 3,3 milioni di euro per le terme, e Acireale beneficiaria invece di un complessivo investimento regionale di 16 milioni di euro”.