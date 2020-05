Sciacca. Commissione Sanità al sindaco: “Municipio simbolo di degrado urbano e mancanza di senso civico

Dura nota dei consiglieri Santangelo, Deliberto e Cognata al sindaco che appare come una “bacchettata”

I consiglieri comunali Carmela Santangelo, Cinzia Deliberto e Gaetano Cognata componenti della commissione Sanità, con una foto mettono a nudo le contraddizioni di un’amministrazione comunale che predica bene e razzola male. Sindaco e giunta chiedono ai cittadini di avere rispetto del decoro urbano e del senso di civiltà, oltre che imporre drastiche regole sul conferimento dei rifiuti, quando poi sul proprio luogo di lavoro che è anche sede delle istituzioni comunali si verificano comportamenti anarchici circa lo smaltimento dei rifiuto.

“Spesso in qualità di componenti della commissione Sanità – scrivono i tre consiglieri – ci rechiamo in comune per prendere parte alle nostre commissioni consiliari. Durante questi incontri parliamo spesso del decoro urbano e del senso di civiltà che ognuno di noi dovrebbe esercitare. Ma non possiamo non notare come il palazzo di città, sede istituzionale del Comune ma anche bene monumentale di grande pregio, sia il primo esempio di degrado e noncuranza”.

I tre poi concludono: “Auspichiamo che angoli del palazzo comunale non siano mai più, dopo questa segnalazione, luogo dove depositate i rifiuti. Siamo sicuri che l’amministrazione comunale saprà trovare soluzioni alternative e più consone per individuare spazi più idonei al deposito dei rifiuti. Al contempo auspichiamo una continua sanificazione degli uffici dell’intero palazzo”.