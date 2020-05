Sciacca. Commissione sanità: “Ripulire strada che conduce c.da Foggia invasa da sterpaglie e canneti”

I consiglieri comunali di Sciacca Carmela Santangelo, Cinzia Deliberto e Gaetano Cognata, segnalano al Sindaco le condizioni in cui si trova la strada che conduce in c.da Foggia

“Essere componenti della commissione sanità è una grande responsabilità. – Scrivono Santangelo, Deliberto e Cognata – Vigilare sull’andamento della pulizia della nostra città è uno dei nostri principali obiettivi. Stamane abbiamo ricevuto una urgentissima segnalazione giunta dalla contrada Foggia che merita immediata attenzione per la gravità delle possibili conseguenze. L’arteria stradale è totalmente invasa da sterpaglie e canneti che ostruiscono e restringono la carreggiata che, di per se, è già piccola. Chiediamo all’Amministrazione comunale di far fronte alla problematica con una tempistica celere al fine di garantire un corretto passaggio di auto e ciclomotori; passaggio che risulta essere arduo e pericoloso”.