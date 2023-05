Sciacca. Confermato Carnevale alla Perriera: “Scelta obbligata, non si tornerà nel centro storico”

Carnevale di Sciacca alla Perriera perché non si poteva fare altro, pena “snaturare” la festa: questa la tesi del sindaco Fabio Termine, mentre i saccensi continuano a lamentarsi per una scelta che pare modificare “troppo” la tradizione storica del Carnevale di Sciacca

Carnevale alla Perriera perché non si poteva fare altro. E’ questo il sunto della conferenza stampa di questa mattina tenuta congiuntamente dal sindaco Fabio Termine e dal patron della Meridiana srl – societa’ organizzatrice della manifestazione di quest’anno – Silvio Alessi.

Mentre i saccensi sembrano già essere sul piede di guerra e lo stesso imprenditore Alessi lascia trasparire un evidente dispiacere per l’inattesa e di certo non auspicata novità, da parte del sindaco che fino a qualche giorno fa ancora si diceva sicuro del Carnavale in centro storico, arrivano una serie di giustificazioni, sicuramente valide sul fronte tecnico, molto meno su quello politico.

Se può essere infatti verissimo che le richieste delle autorità preposto in materia di sicurezza, per ovvi motivi, si sono fatti assai stringenti, tanto da – come detto dal sindaco – rischiare di snaturare la festa in caso si fosse svolta in centro storico, d’altra parte non ci si può non chiedere se veramente da parte della giunta comunale queste richieste siano arrivate inattese.

Che il Carnevale in centro non sarebbe più stato possibile con le “storiche” modalità era un concetto apparso drammaticamente chiaro nel 2020. La classe politica locale avrebbe forse dovuto affrontare apertamente la questione a suo tempo, quantomeno nelle fasi della preliminare organizzazione del Carnevale 2023, invece si è arrivati al 12 maggio per rendere pubblico quello che per molti era evidente da anni. Si potrà dire che “è stato un tentativo”, che “fino all’ultimo c’era speranza”, ma resta il fatto che quanto comunicato oggi non appare un discorso nuovo e per questo andavano fatti i dovuti preparativi – anche dal punto di vista comunicativo – in anticipo, anche perchè, ascoltando lo stesso sindaco Termine, quella di quest’anno non sarà un’eccezione, ma la nuova regola: il Carnevale in centro non tornerà più.