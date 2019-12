Sciacca. Consegnato stamattina dall’Ass. Orazio Capurro un ecografo all’ospedale Giovanni Paolo II

Questa mattina alle ore 11:30 presso l’Aula Piraino del Giovanni Paolo II di Sciacca si è volta la cerimonia di consegna di un ecografo multidisciplinare portatile di ultima generazione

“È stata un’esperienza molto impegnativa ma anche entusiasmante, siamo stanchi ma soddisfatti”. Ha commento del presidente dell’associazione dott. Alessandro Capurro, che poi ha aggiunto: “Adesso non ci resta che festeggiare tutti insieme per l’importante obiettivo raggiunto”.

L’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita Onlus, con tenacia e determinazione per raggiungere l’obbiettivo e trovare gli ingenti fondi per acquistare l’ecografo multidisciplinare portatile, completo di sonda cardiologica neonatale/pediatrica, carrello e stampante, che ricordiamo costa oltre 50 mila euro, ha organizzato una lotteria, che ha permesso di raggiungere lo scopo.