Sciacca. Consigliere Catanzaro: “Serve manutenzione illuminazione pubblica, lampioni spenti da anni”

La Consigliere Comunale di Sciacca Clelia Catanzaro presenta al Sindaco Termine un’interrogazione a risposta scritta con il quale chiede un intervento di manutenzione illuminazione pubblica in diverse zone della città

Diversi impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio di Sciacca evidenziano carenze strutturali e di funzionamento – scrive nell’interrogazione Clelia Catanzaro – e considerato che dall’efficacia dell’illuminazione pubblica dipendono molti fattori tra cui il decoro urbano, la sicurezza in generale, chiede al sindaco di intervenire.

“Conosciamo benissimo lo stato di degrado del manto stradale di numerose vie che presentano buche e avvallamenti di ogni genere – continna la consigliere comunale – che, al buio, sono del tutto invisibili; Che la mancata o parziale illuminazione arreca un danno d’immagine alla città; Che la mancanza di visibilità in alcune zone, specialmente quelle periferiche, crea apprensione alle persone che devono recarsi a casa nelle ore notturne, oppure che semplicemente vogliono fare attività motoria all’aperto nelle ore serali;

Viste Le numerose segnalazioni che mi giungono dai cittadini residenti e non, sia del centro che delle zone periferiche di Sciacca, in particolar modo: Via dei Tigli, più precisamente all’altezza del civico n.11 che incrocia con Via Mantova (lampioni spenti da diversi anni e spesso segnalati dai residenti), Via F.lli Cervi e Via Modena, Via Madonna della Rocca – Via Ovidio e Via Porta alla Perriera arterie molto importanti ad alta densità di traffico che presentano molte luci non funzionanti, Via Lido Esperando più precisamente nella zona del Casello (dove sono stati tolti alcuni pali della luce e mai più rimessi in funzione), ma ci sono anche dei lampioni spenti nell’area che costeggia la capitaneria di porto in Via Gaie di Garaffe, Viale delle Terme i doppi lampioni hanno diverse luci fulminate per cui quella zona diventa molto buia e pericolosa, Via Ghezzi in prossimità degli svincoli che conducono alla statale, Salita Rione F.lli Bandiera che incrocia con la Via Brig. Nastasi e tante altre vie”.

Infine Clelia Catanzaro chiede al Sindaco e l’Assessore al ramo se siano a conoscenza dei disservizi in oggetto; de i motivi del malfunzionamento e quali iniziative intendono assumere per risolvere le criticità segnalate.