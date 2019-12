Sciacca. Consiglieri Centro-Destra: “Sciacca ha perso la sua centralità nell’hinterland”

Il Centro-Destra senza mezzi termini: “Sindaco Valenti, è ora di alzare i tacchi” e sull’andamento della città lamentano che abbia perso il suo ruolo di “capofila” storico del territorio

“Senza mordente. Senza alcun entusiasmo. Una conferenza stampa senza contenuti e senza buoni auspici. Non possiamo che definire così la conferenza stampa andata in scena nel pomeriggio di ieri”, così stamattina i consiglieri di Centro-Destra al Comune di Sciacca.



“Una sorta di convegno filosofico misto a rimproveri, giustificazioni ed autoesaltazioni. Un Sindaco ed una amministrazione che hanno palesemente segnato il divario con il resto della città.

Una lectio magistralis sulle fallimentari strategie turistico/culturali adottate in una città che ha perso la sua centralità territoriale. Continuare ad affermare che il progetto politico è, ancora, quello originario del 2017 è una balla di fine anno.

Di quel progetto politico restano le macerie. Tradita la sua identità civica e piegatasi alle progettualità del Partito democratico, sottovalutando le emorragie interne che hanno azzerato quasi del tutto il quadro politico della ex maggioranza, il Sindaco non ha ancora compreso che il 2017 è soltanto un lontanissimo ricordo. La conferenza stampa di ieri, a tratti particolarmente nervosa tra balbuzie, lunghe pause, continue menzogne e risate artificiali, ha mostrato il vero volto della situazione politica locale: incomprensibile e senza via di uscita.

Relativamente all’uso, a partire da Gennaio 2020, di tacchi utili a sollevare il primo cittadino (portandolo all’altezza del suo ruolo) consigliamo un detto simpatico e di buon auspicio per il nuovo anno: è ora di alzare quei tacchi!”