Sciacca. Contagi in crescita, in arrivo ordinanza sindacale: stop a mercatino e a stazionamento in luoghi pubblici

I contagi da Covid a Sciacca sono in crescita, sopratutto fa paura la variante inglese ed il sindaco annuncia l’imminente firma di un’ordinanza sindacale restrittiva dei movimenti delle persone

Il sindaco di Sciacca Valenti è preoccupata per la variante inglese, che sta causando un significativo aumenti dei contagi in Città, i positivi al Covid ad oggi sono già 96, di cui 13 solo oggi e i contagi riguardano tutte le fasce di età.

Proprio per contrastare questa crescita, il sindaco ha annunciato l’istituzione di ordinanze atte a vietare lo stazionamento nei punti della città. Nello specifico si potrà continuare ad uscire ma solo per recarsi nelle attività commerciali aperte, ma non ci si potrà fermare per strada a parlare. Va da se che il mercato rionale di San Michele sarà sospeso ad eccezione delle attività ambulanti del settore alimentare.

Queste ordinanze si rendono necessarie per restare fuori dai parametri che il governo nazionale sta per inserire nel Dpcm in arrivo: “istituzione della zona rossa automatica, quando si superano i 250 contagi ogni 100 mila abitanti a settimana”. Se questo Dpcm divenisse esecutivo, a Sciacca basterebbero circa 100 contagiati per rientrare nelle zona rossa.