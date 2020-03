Sciacca, Controlli Coronavirus ad Attività e singoli. Cittadini rispettosi, una sola denuncia per uscita senza motivazione

Una cittadina rispettosa delle misure anticornavirus, questo il quadro che si presenta dai controlli eseguito oggi dalla Polizia Municipale saccense

La polizia municipale nella giornata odierna ha proceduto a controlli per verificare il rispetto del decreto anti corona virus.

Sono state controllate le attività commerciali che dovevano sospendere l’attività, nessuna irregolarità. Gli automobilisti controllati sono 26.

Sono state riscontrate 2 sanzioni amministrative al CDS, un soggetto sprovvisto di autocertificazione e senza motivazione per uscire di casa sarà segnalato alla competente A. G. per la violazione del reato di cui all’art 650 del C. P.