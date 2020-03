Sciacca. Coronavirus, disinfezione e sanificazione in stile “Formula 1”: inutile sotto profilo sanitario e soldi gettati

Doveva servire a rassicurare i cittadini ed invece la disinfezione e sanificazione fatta ieri sera dalla protezione civile, per la modalità con cui è stata eseguita ha innescato altre polemiche evitabili

I cittadini ormai filmano e pubblicano in rete e ogni azione positiva o negativa che sia, viene vista e commentata in tempo reale. A questa regola non è sfuggita la disinfezione e sanificazione eseguita ieri sera in una parte della città. In un video si vede il camioncino della protezione civile sfrecciare a gran velocità per una via con il cannoncino dell’irrorazione azionato.

Subito sono scattate le polemiche, è del tutto evidente infatti, che l’irrorazione eseguita in questo modo risulta inutile sotto il profilo sanitario e quindi non raggiunge lo scopo per la quale è stata programmata, a ciò si aggiunge lo spreco di denaro pubblico.

Adesso si attende di capire come si comporterà il sindaco Francesca Valenti, che, vista l’importanza della problematica coronavirus, dovrebbe convocare gli esecutori e pretendere che la disinfezione e sanificazione venga rifatta, ma a regola d’arte e magari sotto il controllo di qualche impiegato comunale. Non ci resta che attendere le decisioni del sindaco.